/ 17-летнюю девушку зарезали в подъезде в Челябинской области

В убийстве подозревают знакомого погибшей.

Смерть 17-летней девушки расследуют в Челябинской области. Ее тело обнаружили вечером 27 мая в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Девушка погибла в подъезде. Предварительно, ее зарезал знакомый во время ссоры. Предполагаемого обидчика в подъезде не оказалось — он скрылся. Произошедшим занимается следственный комитет.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас проводится комплекс действий, которые помогут установить личность убийцы и задержать его, а также установить обстоятельства произошедшего.