Жительница Усть-Катава зарезала возлюбленного, на которого ранее нападала дважды

Мужчина скончался от полученных ранений в больнице.

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В Усть-Катаве суд вынес приговор местной жительнице, которая трижды нападала с ножом на своего сожителя. Женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что злоумышленница напала на своего возлюбленного с кухонным ножом, причинив ему телесные повреждения. Спустя неделю мужчина скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

«При этом обвиняемая ранее дважды была осуждена за причинение ножевых ранений потерпевшему: в 2012 году по ч.1 ст. 111 УК РФ и в 2016 году по п. „з“ ч.2 ст. 111 УК РФ, отбывала наказание в исправительной колонии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.