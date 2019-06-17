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/ Южноуралец зарезал изнасилованную школьницу и ее маму

Южноуралец зарезал изнасилованную школьницу и ее маму

Мужчину отправили под суд за два преступления.
сегодня в 14:29
  |  Происшествия

Почти год спустя в суд передали уголовное дело, возбужденное по факту убийства в Карталах. В июле 2018 года в частном доме были найдены 15-летняя девочка и ее мама, обе не подавали признаков жизни и, предположительно, скончались от ран, нанесенных в грудную клетку. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жители, ему предъявили обвинение и отправили под суд.

По версии следствия обвиняемый в ночь на 6 июля 2018 года, находясь в одном из домов города Карталы, совершил убийство своей знакомой и ее 16-летней дочери, перед этим совершив преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Рассматривать дело будет Челябинский областной суд. Оно возбуждено по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера».

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Комментарии

Евгений Толстиков
20:42, 17.06.2019
Смертную казнь в массы...
пьеро
15:07, 17.06.2019
Таких ублюдков нужно лишать жизни...

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