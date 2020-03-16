162 ДТП всего за три дня произошло в Челябинске

В некоторых из них пострадали дети.

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В Челябинске за прошедшие трое суток произошло 162 ДТП. В девяти случаях пассажиры, водители и пешеходы, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести.

«15 марта в 10:45 на регулируемом перекрёстке на улице Бажова, около дома № 23, водитель, находясь за рулём автомобиля „Лада Ларгус“, совершил столкновение с автомобилем „Лада“. В результате ДТП пострадали пассажиры „Лады“ 1980 и 2005 годов рождения»,— рассказали в управлении ГИБДД по Челябинску.

Ещё одна авария произошла в субботу, 14 марта, в 11:50 около дома № 2 на улице Гагарина. Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», наехал на пешехода, переходившего дорогу в положенном месте на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход 1993 года рождения получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о гололёдных явлениях и туманах в связи с переходами температур из минуса в плюс и просят водителей быть внимательнее и осторожнее, особенно на поворотах, перекрёстках и перед пешеходными переходами. Кроме того, расстояние между вашим автомобилем и остановившимся впереди должно быть не менее половины скорости вашего движения.