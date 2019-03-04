/ Шестнадцатилетний еманжелинец похитил украшения на сумму около 400 тысяч рублей

Мужчину задержали чебаркульские полицейские.

Чебаркульские полицейские задержали подозреваемого в краже золотых украшений на сумму около 400 тысяч рублей. Сообщение о том, что молодой человек, на вид около 18 лет, похитил ювелирные изделия из торговой точки, поступило в дежурную часть МО МВД «Чебаркульский».

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина, 2002 года рождения, был задержан в течение суток. Оказалось, что он уже был ранее судим за преступления имущественного характера.

Была установлена причастность молодого человека к совершению аналогичного преступления на территории Копейска. Находясь в торговом зале павильона одного из крупных торговых центров этого города, еманжелинец аналогичным способом похитил золотые цепочки на сумму 252 тысячи рублей. Сотрудниками полиции у задержанного изъяты две золотые цепочки и 1800 рублей. По словам подозреваемого, остальные золотые цепочки он сдал в скупку за 15 000 рублей и продал в Челябинске на сумму 50 тысяч рублей. Вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы ГУ МВД России Ольга Штерк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и пунктом «Д» части 2 статьи «Грабеж». Максимальный срок наказания по данным частям составляет до 4 и 7 лет лишения свободы.

В настоящий момент полицейские предпринимают меры, направленные на установление похищенного имущества. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Видеозапись инцидента вы можете посмотреть по ссылке.