/ «Тридцатьчетверка» изо льда стала украшением одной из улиц в Кусе

Построили знаменитый танк двое подростков.

Каждый справляется с зимой по-разному. Необычнее всех поступили Александр Ломакин и Данил Чирков из города Куса. Они построили легендарный танк Т-34 из снега. «Тридцатьчетверка» почти в натуральную величину теперь стоит в частном секторе на улице Аксенова.

Как рассказывают сами подростки, для постройки легендарного танка им понадобились лишь снег, вода и руки. Александр признался, в прошлом году он тоже строил танк, только немного поменьше.

Все получилось нормально, и вот теперь сделали большой. Жаль, снега немного не хватило, к тому же он немного осел — сейчас стал поменьше, чем был в начале строительства. Ну ничего, мы это учтем и в следующем году слепим еще круче. — рассказал Александр Ломакин изданию «Жизнь района».

Данил же дополняет: в следующем году они сделают так с вращающейся башней. Говорит, это не сложно, нужно просто вставить внутрь палку, которая послужит осью.

Подростки дружат с самого детства. На улице Аксенова в живут их бабушки и дедушки. Как рассказал дедушка Александра Сергей Иванов, сначала он не поверил, что мальчики смогут собрать такое количество снега.

А они давай со всей округи его собирать, тащить. Все сами сделали. Сколько раз видел: едет машина, останавливается, ребятишки выскакивают. Смеются, лезут на танк. Саша и Данил каждое лето тут у нас проводят. Хорошие они ребята, думающие, сейчас таких мало. Историю знают, про любое сражение спроси — все ответят, расскажут, что и когда произошло. Вот и танк надумали лепить не просто так, не ради баловства. Т-34 — это часть истории нашей страны, Урала. Они это помнят, знают, гордятся! — отмечает Сергей Иванов.

Свое будущее оба парня связывают с военной службой. Александр Ломакин закончил школу № 8 в Кусе. Сейчас обучается в Златоустовском техникуме технологий и экономики, планирует стать специалистом по газовым коммуникациям. Данил Чирков еще не закончил школу и учится в 9 классе, а в будущем хочет стать врачом-стоматологом. Оба говорят, что с радостью бы воспользовались возможностью поуправлять настоящим танком.