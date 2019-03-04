/ Южноуралец прятал 170 грамм тяжелых наркотиков на кладбище

Мужчина уже был осужден ранее за аналогичное преступление.





Коркинский городской суд вынес приговор двум южноуральцам за незаконный сбыт наркотических средств. Наркодилеры, были задержаны контрразведчиками в мае прошлого года. У них было изъято 170 грамм метадона.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, наркотическое вещество приобрела безработная жительница Коркино, которая хотела сбыть их с материальной выгодой.

Она продала наркотики предприимчивому покупателю, который также планировал сбыть незаконный товар за более выгодную для себя сумму. Покупатель и продавец не стали встречаться лично, наркотики были помещены в оборудованный тайник на коркинском кладбище. Следствию удалось установить, что этот тайник уже использовался наркодилером для незаконного сбыта незадолго до приобретения им новой партии наркотических средств. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Как оказалось, это был промысел осужденного, который вышел из тюрьмы за полгода до этого. В местах лишения свободы он отбывал срок за аналогичные преступления. Суд приговорил сбытчиков к наказанию на срок в виде лишения свободы на 13 лет в колонии особого режима и 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, оба обвиняемых должны заплатить штраф в 100 тысяч рублей.