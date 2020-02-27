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За последние сутки в Челябинске выпала практически месячная норма осадков — 12,6 миллиметров. За прошедшую ночь дорожники вывезли 3,5 тысячи тонн сугробов.

Расчистка магистралей попала на видео. Судя по снятым кадрам, снегоуборочная техника работала в самых разных частях города: в Металлургическом районе, в центре, на улице Воровского и на улице Красной, а также на северо-западе Челябинска, на улице Чичерина.

«Все подрядчики работают круглосуточно, в настоящий момент на дорогах Челябинска работает 182 единицы техники и 101 дорожный рабочий», — сообщают представители администрации города.
Продолжается и расчистка тротуаров.

Напомним, что снегопад накануне накрыл всю область. Из-за непогоды пришлось перекрывать трассы и отменять междугородние автобусы. Сегодня утром ограничения на дорогах сняты. Но расписание пассажирских маршрутов лучше уточнять на автовокзалах.