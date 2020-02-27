За последние сутки в Челябинске выпала практически месячная норма осадков — 12,6 миллиметров. За прошедшую ночь дорожники вывезли 3,5 тысячи тонн сугробов.
Расчистка магистралей попала на видео. Судя по снятым кадрам, снегоуборочная техника работала в самых разных частях города: в Металлургическом районе, в центре, на улице Воровского и на улице Красной, а также на
«Все подрядчики работают круглосуточно, в настоящий момент на дорогах Челябинска работает 182 единицы техники и 101 дорожный рабочий», — сообщают представители администрации города.
Продолжается и расчистка тротуаров.
Напомним, что снегопад накануне накрыл всю область.
Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Итоги Время новостей. Миасс Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Просто бизнес Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уралым Уютный дом ЭкоЛогика