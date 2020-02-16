Свыше 3,6 тысяч тонн снега выпало за ночь в Челябинске

Дорожники непрерывно очищают городские улицы от осадков.

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Минувшей ночью на очистке дорог от снега в Челябинске работала 131 единица техники. На полигоны уже вывезено свыше трех с половиной тысяч тонн снега.

Снегопад продолжается до сих пор, так что у дорожников впереди еще много работы. Днем на улицах города 145 единиц техники: 33 комбинированные машины, 51 трактор, 28 погрузчиков, 30 самосвалов, 3 автогрейдера. В бригадах ручной уборки 67 рабочих.

«Подрядная организация выводит дополнительное количество снегоуборочной техники для работы в дневное время», — сообщают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Снег идет практически во всех районах области, пока осадков не наблюдается в Аше, Каслях, Катав-Ивановске, Кизиле, Нязепетровском районе.