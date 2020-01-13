Пропавшая в Челябинской области девушка нашлась

Подростка разыскивали двое суток.

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Пропавшая в субботу вблизи Магнитогорска 16-летняя девушка нашлась. Об этом сообщили волонтёры «Легион СПАСа», занимавшиеся поисками. Где находился подросток почти двое суток — не сообщается.

Напомним, 16-летняя Екатерина ушла из дома в посёлке Красная Башкирия вблизи Магнитогорска Челябинской области в восемь часов вечера в минувшую субботу. При этом одета девушка была довольно легко для зимы. Встревоженные родственники обратились в полицию и поисковые отряды за помощью. К счастью, сегодня вечером девушку нашли целой и невредимой.