/ Пропавшая жительница Магнитогорска вернулась домой через 12 дней

Она сама вышла на связь с родными.

Поиски 36-летней Ульяны Дмитриевой завершились в Магнитогорске. Женщина отсутствовала дома 12 дней. Как сообщали ее близкие, еще 26 октября с жительницей Магнитогорска пропала связь. Причины для этого не было. Работа волонтеров по распространению ориентировки и огласка в СМИ дала результат: женщина снова дома.

Ульяна Дмитриева найдена, жива. Она сама вернулась домой. С ней все в порядке. — прокомментировали сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Где все это время находилась Ульяна Дмитриева, неизвестно. Обстоятельства ее исчезновения и появления не разглашаются.