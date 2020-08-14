Женщина с онкологией, перенесшая инфаркт и инсульт, трое суток провела в изоляторе Челябинска

Её задержали в Сочи по подозрению в мошенничестве.

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В Челябинске онкобольная провела 3 дня в изоляторе временного содержания. Женщина была задержана в Сочи по подозрению в мошенничестве и доставлена на Южный Урал.



На условия и незаконность содержания под стражей уполномоченному по правам человека региона в четверг, 13 августа, пожаловался её адвокат. Он рассказал, что его подзащитная также перенесла инсульт и инфаркт, едва может ходит и говорить и нуждается в постоянной медицинской помощи. После общения с юристом омбудсмен отправилась в ИВС.

«Приехав в изолятор и увидев женщину, я поняла, что ей очень нехорошо, это было видно невооруженным глазом. Она три дня ничего не ела из-за тошноты и сопутствующих заболеваний и нуждалась в медицинской помощи. Мы добились, чтобы женщине вызвали скорую помощь, дождались ее. Медики осмотрели пациентку и приняли решение о необходимости ее госпитализации для лечения и обследования»,— цитирует Юлию Сударенко пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Увидев состояние женщины, уполномоченный потребовала вызвать ей скорую помощь. Через несколько минут женщину госпитализировали в больницу. Однако затем, после обследования, было принято решение, что она может находиться в условиях изолятора временного содержания. Задержанная была вновь доставлена в ИВС. Отмечается, что ситуация находится на контроле омбудсмена.