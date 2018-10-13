/ Челябинский суд огласил приговор наркоторговцу-рецедивисту из Копейска

Подсудимый признал свою вину.

Челябинский областной суд огласил приговор 34-летнему жителю Копейска Василию Краенкову, который обвинялся в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Подсудимый отправится под стражу в колонию общего режима на 12 лет и заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Суд установил, что подсудимый весной 2017 года приобрел более 2 граммов героина и карфентанил общей массой около 32 граммов, которые хранил в своей квартире в Копейске. В дальнейшем наркотики он продавал своей знакомой при личной встрече после перечисления последней на его банковскую карту денежного вознаграждения. В свою очередь покупательница реализовывала «товар» другим лицам, приобретавшим его для личного использования. — говорится в заявлении пресс-службы Челябинского областного суда.

Сам подсудимый признал свою вину. Это, а также наличие на иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья одного из них и состояние здоровья самого подсудимого, стали смягчающими обстоятельствами. Отягчающим же обстоятельством суд признал особо опасный рецидив. Отметим, мужчина был задержан в ходе операции «Проверочная закупка» и уже имеет судимости за разбой и покушение на сбыт наркотиков.