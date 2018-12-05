/ Озерчанин решил сдать соседей полиции, а в итоге оказался в изоляторе сам

Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Жителя Озерска арестовали в Екатеринбурге за организацию домашней лаборатории по выращиванию конопли. Накануне днем в дежурную часть отдела № 1 УМВД России по Екатеринбургу поступил вызов о шумных соседях.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы, которые обратили внимание на внешний вид заявителя, а именно на расширенные зрачки, неадекватное поведение, характерный запах курительных смесей в квартире.

В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли 19 кустов растений, а также несколько упаковок готовой продукции массой 40 граммов, которые были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области. По результатам экспертизы изъятое оказалось наркотическим средством «конопля». — рассказали сайту «Первый областной» в Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Предполагаемым организатором лаборатории оказался 28-летний житель Озерска Челябинской области. По его словам, запрещенное вещество он выращивал с целью сбыта. На момент визита полицейских мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

В отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств». Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 статьи 228.1 У К Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере». Отметим, максимальный срок наказания по данной статье — от 8 до 15 лет лишения свободы.

На время проведения следствия мужчина будет находиться под стражей, а изъятые наркотические вещества и оборудование для их выращивания приобщены к материалам уголовного дела, а после — уничтожены.