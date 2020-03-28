11 тонн дезинфекторов пытались перевезти через границу в Челябинской области

Санитайзеры были обнаружены на пропускном пункте «Бугристое».

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Второго марта Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому вывоз дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств с территории страны запрещен. Исключения составляют лишь те случаи, когда антисептики отправляют в качестве гуманитарной помощи в пострадавшие государства, либо если человек везет их для личного использования. Тем не менее, одного из Московских предпринимателей это не остановило. На пропускном пункте «Бугристое» на границе Челябинской области и Казахстана сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону задержали целую фуру, водитель которой пытался вывезти из россии огромный объем дезинфекторов.

«26 марта в автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ в ходе досмотра грузового транспортного средства „Скания“ следовавшего изг. Москва на территорию Жамбыльской области Республики Казахстан выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общим объемом около 11 000 кг., перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5000 мл», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Вся продукция была изъята и передана в Троицкий таможенный пост. Идет проверка.