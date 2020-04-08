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Жители Челябинской области тревожатся из-за того, что постоянно возникают слухи и предположения о возможном закрытии границ региона. Ситуацию прокомментировал губернатор Алексей Текслер во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусом.
«Закрытия границ региона не было и нет. Сотрудники ГИБДД организовали усиленные патрули, ими осуществляется контроль пассажирского и грузового потока, без ограничений», — сообщил Алексей Текслер.
Глава региона отметил, что сотрудники ГИБДД могут уточнить, с какой целью и куда направляется водитель, а также порекомендовать отменить поездки, в которых нет острой необходимости, поскольку в соседних регионах также введен режим обязательной самоизоляции.