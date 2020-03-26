Челябинские управляющие компании занялись дезинфекцией подъездов

Кроме того обрабатываются детские площадки и придомовые территории.

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В Челябинске управляющие компании приступили к дезинфекции жилых домов. Под прицелом места общего пользования, такие, как ручки дверей в подъездах, кнопки домофона и лифта, а также перила.

«На обработку у нас вышло около 12 человек, поскольку у нас небольшой жилищный фонд, всего 12 домов. К работам приступили с понедельник, на прошлой неделе закупили оборудование и средства. Обрабатываем лестничные марши, лифты. Каждый день обработка 1 и 2 этажа, ручек и кнопок», — рассказывает директор УК «Домстройсервис» Кирилл Белогородов.

Еще одна управляющая компания рассказывает о том, что обработка в подъезде у них ведется каждые два часа.

«Консьерж обязан каждые 2 часа обрабатывать места общего пользования: дверные ручки, кнопки домофона и лифта, почтовые ящики, перила. Собственники расписываются в актах выполненных работ», — отмечает мастер УК «Парксервис» Ирина Калугина.

Жильцы домов, которые уже начали обрабатывать, относятся к нововведению по разному. Некоторые жалуются на запах хлорки или на то, что люди в костюмах химзащиты их пугают. Но такого мнения придерживается лишь небольшая часть челябинцев.

«Такие меры помогают и они нужны. Бездействовать хуже, чем не обрабатывать. УК обрабатывает все подъезды, горки. Это, конечно, не дает 100% гарантию безопасности, но это уже что-то», — отмечает житель дома, где проводят обработку, Константин Сорвин.

В основном жильцы считают, что данные меры необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.