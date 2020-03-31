Из-за коронавируса начинают дезинфицировать города Челябинской области

В тестовом режиме обработку проведут в Челябинске.

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Сегодня, 31 марта, в ходе ежедневного брифинга глава Челябинской области рассказал, что в городах Челябинской области будет проходить дезинфекция. Уже сегодня, 31 марта, обработку проведут в Челябинске.

«Будут вводиться режимы уборки, в Челябинске у нас уже сегодня будут примеры такой работы. Вчера мы проговорили об этом подробно с городскими властями. И если это будет удачным нововведением, то будем распространять и в других городах области»,— рассказал губернатор.

Действительно, как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, сегодня с 16:00 до 22:00 на дорогах города городскими подрядчиками в сопровождении экипажей ГИБДД пройдет обработка проезжей части с дезинфицирующими растворами. Водителей и горожан настоятельно просят не создавать помехи при движении колонны.

Уже сейчас специальные машины подготавливают городские дороги к дезинфекции: моют и чистят от грязи и пыли.