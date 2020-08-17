1 сентября предложили сделать выходным для родителей первоклашек

Психологи считают, что с родителями детям будет спокойнее начинать новый жизненный этап.

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Близится 1 сентября — День знаний. Многие дети пойдут в первый класс, а их родители проводят своих чад в новый жизненный этап. Вот только для этого многим придётся отпроситься с работы или взять отгул за свой счёт, что не очень радует, тем более, в период пандемии. И в связи с этим глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить 1 сентября родителям первоклашек оплачиваемый выходной, сообщают «РИА Новости».

По словам Анны Маркс, проведённый институтом с 1 по 10 августа опрос среди 1,6 тысячи родителей показал, что более половины из них намерены проводить своего ребёнка в первый класс 1 сентября. И почти 83% опрошенных для этого необходимо будет брать отгул за свой счёт. 25% респондентов буду договариваться со своим работодателем, чтобы начать рабочий день чуть позже обычного. Ещё 37% опрошенных не готовы рисковать своим материальным положением, и либо ребёнок отправится на линейку один, либо его отведут бабушки и дедушки.

Кроме того, глава Института прогрессивного образования обращает внимание на то, что психологи настаивают на присутствии родителей в первый школьный день, поскольку после игровой обстановки детского сада школа является для них сильным стрессом, а родители, находящиеся рядом, помогут ему обрести внутреннее спокойствие.

А что думают по этому поводу читатели «Первого областного»? Собираетесь ли вы провожать своих первоклашек и что думаете по поводу дополнительного выходного?