Въезд в санаторий «Кисегач» сделали платным для гостей

Теперь отдыхающие ставят машины на обочинах дороги и в лесу.

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В Челябинской области въезд в посёлок и санаторий «Кисегач» стал платным. Из-за этого машины теперь останавливаются на обочине дороги и даже в лесу, расположенном неподалёку. Информацией, а также оценкой происходящего поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» член Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«Сегодня заработал шлагбаум на въезде к посёлку и санаторию „Кисегач“. Щит с информацией о порядке проезда стоит давно, а вот информация, определяющая платный порядок проезда, заклеивается и отклеивается. Удивительно, но руководитель управляющей компании, чьё наименование находится на информационном щите, отказывается от того, что распоряжение поступило именно от него»,— написал Олег Дубровин.

Действительно, на фотографии щита, прикреплённой к посту, можно увидеть, что администрация ООО «Управляющая компания „Русь“» утвердила следующий порядок: жильцы могут въезжать на территорию по пропускам, отдыхающие — по путёвкам и больничным листам, а для гостей въезд платный.

При этом Олег Дубровин отметил, что это незаконно, и добавил, что некоторые жильцы посёлка уже готовят обращение в правоохранительные органы.