10 туристов из Магнитогорска застряли в горах из‑за метели

Пострадавших эвакуировали спасатели Башкортостана

Накануне вечером, 8 марта, группа туристов из Магнитогорска стали заложниками разбушевавшейся метели в горном хребте Ирендык. Дорогу замело, и машины застряли у подножия водопада Гадельша. По словам председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Фарита Гумерова, среди туристов был и 16-летний подросток. Пострадавших эвакуировали на снегоходах.

Ситуацию с магнитогорскими туристами Фарит Гумеров разместил на своей странице в «ВКонтакте». Он рассказал, что в полседьмого вечера в экстренные службы поступило сообщение о группе из 10 человек, застрявших в снегу, им требовалась помощь спасателей.

«Группа туристов из города Магнитогорска приехала в Баймакский район к водопаду Гадельша. Однако уехать обратно самостоятельно ей не удалось. Из-за плохих метеоусловий дорогу замело и машины застряли. В полдевятого вечера спасатели Госкомитета РБ по ЧС на двух снегоходах эвакуировали до разбитого спасателями лагеря первую партию застрявших: среди них подросток 16 лет», — рассказал он.

Пострадавших разместили в пункте временного обогрева. К 11 часам вечера всю группу эвакуировали до города Сибая, где пострадавших ожидали родственники, приехавшие из Магнитогорска.

Фарит Гумеров напомнил о важности регистрации туристических групп. Метель бушевала и на юге Челябинской области. Накануне были закрыты участки некоторых дорог, открыты пункты временного размещения автомобилистов.

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