На юге Челябинской области открыли пункты временного размещения из-за снега и сильного ветра

Госавтоинспекция предупредила о затруднении в движении транспорта

Вечер 8 марта из праздничного весеннего дня перешел в снежный апокалипсис. На юге Челябинской области в нескольких районах уже два часа наблюдается сильный ветер, метель, гололедица. Местные власти принимают решения закрыть движение транспорта на некоторых участках. Водителям рекомендуют отказаться от поездок. Где размещают тех, кто оказался в снежном плену, и как быть тем, кто торопится к утру на работу, — в материале ИА «Первое областное».

Два часа назад региональное управление госавтоинпекции предупредило: на территории Челябинской области идут осадки в виде снега, наблюдается затруднение в движении транспорта.

«Госавтоинспекция Челябинской области просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в данном направлении. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту», — пояснили в ведомстве.

Наученные подобными ситуациями в условиях уральских зим (и даже весны) экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.

Сегодня сразу всплывает в памяти картина двухлетний давности, когда сотни машин оказались в снежном плену из-за метели. Тогда ситуацию усугубил 30-градусный мороз. 23 февраля 2021 года в эпицентре урагана оказался Нагайбакский район. Сегодня, по иронии судьбы, в Международный женский день, — здесь вновь не видно не зги.

«Местами дороги становятся непроезжими, хотя техника проходит по дорогам для очистки от снега. Уже есть случаи застревания машин в снежных заторах», — рассказали читатели ИА «Первое областное».

На случай экстренных ситуаций в Нагайбакском районе открыты четыре пункта временного размещения людей: в Остроленской, Ново-Рассыпнянской, Парижской и Фершампенуазской школах. Остроленская и Ново-Рассыпнянская школа расположены в поселках Остроленка и Нагайбак, рядом с региональной трассой Челябинск-Магнитогорск.

«Автомобилисты, оказавшиеся в заторе на дороге, могут звонить по телефону 112, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нагайбакского района», — уточнил глава Иван Сурменев.

К этому часу известно, что одну семью с двумя детьми, возвращавшуюся из Магнитогорска в Карталы, разместили у себя в доме местные жители.

«На дорогах оказалось много автомобилистов: день был выходной, многие поехали домой к родным в свои селы. А вечером собрались возвращаться на работу в Магнитогорск. Мы были вынуждены заблокировать движение из нескольких населенных пунктов исключительно из соображений безопасности людей. Завтра всем, кому понадобится, мы можем выдать специальные справки, что на работу кизильчане не прибыли по уважительной причине», — рассказал ИА «Первое областное» глава Кизильского района Александр Селезнев.

На текущий момент затруднено и ограничено движение автотранспорта, до 9 утра 9 марта на автодорогах Обручевское-Субутак, Путь-Октября — Полоцкое, Зингейское-Браиловка.

Местная госавтоинспекция просит автомобилистов воздержаться от поездок не только в соседние поселения, но и на дальние расстояния. Кроме того, на некоторых участках автодорог очень плохо ловит мобильная связь.

Не лучше ситуация и под Магнитогорском.

«Магнитка-Белорецк через Смеловск: метель, в районе автогородка передувает хорошо — едешь по снегу, не по асфальту. В горах поспокойней, на перевале фуры не висят, транспорт едет потихоньку. Кто едет в сторону Магнитки: контроль обочины, много снежных подушек»,– предупреждают друг друга водители.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событием и присоединяется к рекомендациям госавтоинспекции: берегите себя.