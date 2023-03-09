На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка из‑за низовой метели

180 единиц спецтехники вывели на борьбу со снегопадом

9 марта в Челябинской области все еще сохраняется сложная дорожная ситуация из-за сильного ветра, низовой метели и гололеда. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили о предстоящих осадках. К этому часу на ликвидацию последствий непогоды вывели 180 машин.

Начавшаяся накануне метель все еще продолжается в Варненском, Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповском, Нагайбакском, Верхнеуральском и Уйском районах. В ночь с 8 на 9 марта на региональных дорогах работали около 100 единиц техники. А вечером местные власти приняли решение заблокировать некоторые участки дорог от движения транспорта из-за плохой видимости.

В пункты временного размещения, которые открыли на территории Нагайбакского района, пострадавшие не прибыли. Но некоторых автомобилистов разместили у себя в домах местные жители. В школах отменили подвоз детей.

Сегодня, по данным Миндортранса, в дневную смену на расчистку дорог выведены 180 единиц техники. Между тем ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило о сильном снегопаде, который надвигается на горные районы региона.

«Уважаемые водители! Выезжая на трассу, будьте предельно внимательны и осторожны. Информацию о состоянии региональных дорог вы можете узнать по телефону диспетчерской службы Миндортранса: +7351-237-88-92, +7902-868-50-81 („Вайбер“)», — пояснили в ведомстве.