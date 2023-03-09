В Челябинской области в ДТП погибла 10‑летняя девочка

Также скончалась 22‑летняя женщина

На 4-м километре автодороги Агаповка — Субутак под Магнитогорском при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ-2110 погибли девочка и женщина. Об этом сообщили в полиции Агаповского района.

ДТП случилось накануне, 8 марта, вечером.

«На месте скончались 10-летняя девочка и 22-летняя женщина. Сотрудники полиции просят водителей, проезжавших мимо и имеющих записи регистраторов, а также очевидцев случившегося обратиться в дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району», — уточнили в полиции.

По предварительным данным, погибшие находились в разных авто.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне на юге Челябинской области в нескольких районах наблюдались сильный ветер, метель, гололедица. Водителям рекомендовали отказаться от поездок.

UPD: по факту ДТП в СО ОМВД России по Агаповскому району возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ход расследования находится на контроле прокуратуры. В аварии скончалась женщина за рулем ВАЗа и 10-летняя пассажирка Mazda. Также в японском авто пострадал 7-летний мальчик, его госпитализировали. За рулем Mazda аходилась 35-летняя женщина.





