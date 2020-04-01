10-месячного ребёнка обнаружили мёртвым в квартире в Челябинской области

По факту смерти проводится проверка.

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Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что в Еманжелинске Челябинской области 10-месячный ребёнок скончался из-за заболевания дыхательных путей. Как сообщили информационные источники, мальчику требовалась госпитализация, которая вовремя не была организована. Кроме того, СМИ сообщили о том, что смерть маленького южноуральца могла носить криминальный характер. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась со старшим помощником руководителя Следственного комитета по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Александром Скориком и узнал, что произошло на самом деле.

По его словам, тело ребёнка было обнаружено днём 2 марта в квартире одного из домов, где он проживал вместе с родителями. Однако признаков, указывающих на то, что смерть мальчика может носить криминальный характер, на теле не обнаружено.

«По предварительным данным, мёртвым ребёнка обнаружила его мать. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится экспертиза по установлению причины смерти. В целях полного и всестороннего установления причин было решено возбудить уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ „причинение смерти по неосторожности“»,— сообщил Александр Скорик.

Расследование уголовного дела, взятое на личный контроль исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Степаном Шульгой, продолжается.