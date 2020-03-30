10-летний ребёнок пропал в Челябинской области

Мальчика разыскивает спасательный отряд.

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В Копейске Челябинской области пропал десятилетний ребёнок. Как сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС», мальчик может находиться как в Копейске, так и в Челябинске.

Александр Токарев 2010 года рождения 29 марта 2020 года в районе 16:00 ушёл из дома в Копейске и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: глаза карие, волосы русые.

Был одет: серая куртка с красными вставками, голубые джинсы, тёмно-синяя трикотажная шапка с рисунком оранжевого цвета в виде кошачьих глаз.

Если вы обладаете какой-то актуальной информацией или видели ребёнка, пожалуйста, сообщите об этом по следующим номерам: 8 (902) 604-56-10 Ирина, 8 (951) 455-13-17 Татьяна или в полицию 02.