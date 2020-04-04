Постановление о введении отсрочек по уплате налогов для бизнеса подписал Алексей Текслер

Челябинская область одна из первой воспользовалась правом, предоставленным федеральным законом.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о введении отсрочек по уплате налогов для малого и среднего бизнеса. Такое стало возможным благодаря федеральному закону «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дал право региональным властям продлевать сроки уплаты налогов в 2020 году.

Так, благодаря принятому губернатором решению, отсрочку в уплате налога предприниматели получают при использовании упрощенной системы налогообложения и единого сельскохозяйственного налога, при применении единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения.

По словам Алексея Текслера, такое решение позволит предпринимателям временно высвободившиеся денежные средства вновь отправить в оборот, сохранить работоспособность бизнеса и рабочие места. При этом губернатор подчеркнул, что такими мерами поддержки могут воспользоваться только те предприниматели, которые сохранят рабочие места.

Отметим, что введение отсрочек по уплате налогов — эта первая мера поддержки бизнеса из представленного Алексеем Текслером пакета решений при поддержке предпринимателей в сложившейся ситуации с коронавирусом. Теперь бизнесмены ждут поддержки Законодательным собранием Челябинской области инициативы губернатора по снижению налогов.