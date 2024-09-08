Журналист о фотовыставке: «Челябинск откроется для горожан с другой стороны»

До открытия «Призмы 15/90» осталось меньше недели

В пятницу, 13 сентября, пройдет открытие выставки «Призма 15/90», на которой зрители увидят снимки Челябинска и его жителей. Корреспондент и фотограф ИА «Первое областное» Виталий Визаулин рассказал, волнуется ли он перед событием и кого первым пригласит посмотреть на свои работы и работы коллег.



«Быть частью выставки — это большое событие для меня. Нет, как такового волнения не испытываю и дополнительно к ней не готовлюсь. Но понимаю, что нас всех ждет важное и значимое событие. Тем более что организаторы выставки провели серьезную подготовку к организации мероприятия», — сказал Виталий.

Для Виталия событие станет не только профессиональным, но и семейным. Корреспондент обязательно приведет на выставку свою семью — супругу и двух сыновей.

«И не хвастовства ради перед ними: мол, смотрите, какой у вас папа крутой. Я надеюсь, что они найдут для себя что-то интересное, узнают и посмотрят на Челябинск с другой стороны. Возможно, вызовут у них интерес красивые фотографии. Кто знает, вдруг кто-то из них захочет стать фотографом», — признался Виталий.

Он уверен, что Челябинск на фотовыставке откроется для горожан с другой стороны.

«Она вызовет у них еще больше любви и чувство патриотизма к своему родному городу», — сказал журналист.

Напомним, после открытия фотовыставки посетители смогут попасть на мастер-классы и лекции по фотографии.