Фотограф ИА «Первое областное» расскажет о пленочных фотоаппаратах

Лекции пройдут на выставке «Призма 15/90»

В Челябинске на этой неделе откроется выставка «Призма 15/90». На ней зрители увидят снимки фотографов ИА «Первое областное» о Челябинской области и ее жителях. В течение двух месяцев для посетителей будут проводить лекции и мастер-классы. Фотокорреспондент Людмила Ковалева рассказала, какие темы она подготовила для слушателей.



«Мы выбрали те темы, которые сейчас наиболее востребованы и популярны», — отметила Людмила.

Так, она расскажет об истории фотографии — с 1839 года по сегодняшний день. В этом году этому направлению в искусстве исполняется 185 лет.

«Мы поговорим о возникновении фотографического процесса. Интересно, что у него два дня рождения, — 7 января и 19 августа. Поговорим об отцах-основателях этого направления, о русских и зарубежных фотографах», — рассказала фотограф.

Слушатели также узнают об аналоговой фотографии — это и пленочные фотоаппараты, и фотоаппараты моментальной печати.

«Идея обратиться к этой теме пришла не случайно. В настоящее время наблюдается подъем интереса к получению фотоизображений аналоговым способом. То есть все больше молодежи интересуется пленочной фотографией, хотят снимать на пленку и хотят печатать фото», — отметила Людмила.

На лекции поговорят о различных видах печати, нецифровых способах получения изображения на фотобумаге, а также вспомнят, какими камерами пользовались раньше.

Фотовыставка будет работать с 14 сентября по 13 ноября в парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00

