Посетители фотовыставки в Челябинске узнают о фризлайте

Фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк проведет лекции для всех желающих

В субботу, 14 сентября, в Челябинске откроется выставка «Призма 15/90», которая расскажет о Челябинской области и ее жителях. Во время ее работы фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк проведет лекции о фризлайте и о том, как снимать людей в движении. Кроме того, запланирован рассказ о поездке в Луганскую Народную Республику.



Фризлайт дословно переводится как замороженный свет. В фотографии это означает рисование светящимся предметом в темноте. Дмитрий расскажет о том, как возникло это направление и как делать такие рисунки.

Часто хочется делать не постановочные снимки, а живые. Особенно если объект фото, например, танцует. Как научиться снимать людей в движении, Дмитрий расскажет на одной из своих лекций.

Фотограф также расскажет о работе во время поездки в Луганскую Народную Республику в 2023 году.