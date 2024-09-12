Подготовка к фотовыставке в Челябинске вышла на финишную прямую

В парке «Россия — моя история» уже развесили снимки фотографов ИА «Первое областное»

В Челябинске уже в эту субботу, 14 сентября, в парке «Россия — моя история» откроется фотовыставка «Призма 15/90». Снимки фотографов ИА «Первое областное» уже развесили по своим местам. Сейчас идут последние приготовления — проверяется свет и аппаратура.



Выставка получила свое название не просто так. Снимки, которые увидят зрители, — это взгляд фотографов через призму их понимания и настроения. В фото они передают любовь к региону, уважение к людям, восхищение перед трудом человека.

Зритель увидит фотографии в большом формате, которые развесили в определенном порядке. В зале работы сгруппированы по темам. Фотоальбомы можно будет увидеть и на тач-панелях.

Что еще подготовило сетевое издание 1obl.ru для посетителей выставки, мы расскажем позже. Следите за новостями на нашем сайте.

Выставка будет работать до 13 ноября ежедневно с 10:00 до 20:00.