«Видеть то, чего не видят другие» — залог успеха в спортивной журналистике

Корреспондент 1obl.ru Виталий Визаулин рассказал школьникам, как лучше писать репортажи

Сегодня, 11 октября, в мультимедийном парке «Россия — моя история» прошла экскурсия для школьников 7—8-х классов. На стендах были представлены лучшие работы фотографов ИА «Первое областное». Ребят впечатлили фотографии театральных выступлений, снимки из жанров военного и спортивного фоторепортажа. Спортивный журналист ИА «Первое областное» дал ребятам мастер-класс и поделился своим видением того, как писать статьи и сопровождать их классными фотоснимками, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Каждая фотография по-своему уникальна и таит в себе свою какую-то яркую и необычную историю. В рамках экскурсии ребята попробовали себя в роли корреспондента, фотографа, SMM-специалиста, прошли тест на знание русского языка.

«Мне понравились фоторепортажи. Особенно с хоккейных матчей и культурных мероприятий. Я очень удивился, но даже нашел себя на одном из снимков», — рассказал о своих впечатлениях ученик 8-го класса школы № 121 Дмитрий Грищенко.

По окончании экскурсии школьникам мастер-класс по спортивной журналистике провел наш сотрудник. Редактор отдела спорта 1obl.ru Виталий Визаулин совмещает работу пишущего журналиста и фотокорреспондента. Поэтому поделился с ребятами секретами двух профессий. А еще рассказал о том, каким образом сам оказался в СМИ.

Виталий проявил любовь к спорту в 12 лет, а в 14 твердо решил, что хочет связать свою жизнь со спортивной журналистикой. Несмотря на то что каждый спортивный журналист уделяет работе большое количество времени, эта работа очень интересна. И посоветовал ребятам находить в окружающих их событиях интересные детали.





«В нашей работе очень важно видеть то, чего не видят другие люди. Находить интересных героев для статей, яркие моменты и сюжеты в репортажах. А еще нужно любить свою работу, жертвовать личным временем на то, чтобы подготовить и опубликовать хорошую статью, вызвать у читателей эмоции, заставить их задуматься над острой проблемой», — рассказал Виталий Визаулин.

Наш коллега поделился с ребятами, что благодаря работе ему удалось пообщаться с известными и титулованными спортсменами. Среди них, например, Федор Емельяненко, Майк Тайсон, Костя Цзю и многие другие. На мастер-классе ребята узнали, что для спортивного репортажа важно поймать эмоции спортсменов и придумать интересный заголовок.

«У нас в школе есть большой проект „Билет в будущее“. Эта работа направлена на профессиональную ориентацию ребят. И нас пригласили на выставку познакомиться с работой журналистов, фотографов. Мы с удовольствием пришли, чтобы посмотреть, в чем заключается работа журналистов», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» учитель математики школы №121 Ольга Борисова.

Фотовыставка работает в парке «Россия — моя история» с 10:00 до 20:00 ежедневно. Она будет принимать гостей до 13 ноября. Вход свободный.

Записаться на мастер-класс фотографов ИА «Первое областное» можно по номеру телефона +7 (351) 217-70-77. Расписание можно посмотреть здесь.

Автор: Лилия Полякова