Посетители фотовыставки «Призма 15/90» узнают историю фотографии

Фотокорреспондент ИА «Первое областное» Людмила Ковалева расскажет о рождении фотопроцесса

В историческом парке «Россия — моя история» открылась уникальная фотовыставка, рассказывающая о Челябинской области и ее жителях. Еженедельно до 13 ноября на площадке парка «Россия — моя история» фотографы и журналисты ИА «Первое областное» проводят серию лекций и мастер-классов для всех гостей, интересующихся искусством фотографии. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» Людмила Ковалева проведет встречу, посвященную истории возникновения фотографии.

Фотография — один из самых молодых видов искусства. История ее возникновения практически детективный сюжет.

«Об этом и многом другом мы поговорим со слушателями лекции. Узнаем, кем были изобретатели, запатентовавшие фотопроцесс. Поймем, как создавались первые изображения. Посмотрим, как выглядели первые фотоаппараты. Познакомимся с работами первых фотографов. И конечно же, получим ответ на главный вопрос: насколько сильно отличаются современные способы получения фотографии от технологий XIX века», — говорит Людмила Ковалева.

Фотовыставка «Призма 15/90» доступна для знакомства до 13 ноября включительно. Лекция Людмилы Ковалевой запланирована на 12:00 18 октября.

Время работы парка «Россия — моя история»: ежедневно, без перерывов и выходных, с 10:00 до 20:00.