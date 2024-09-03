Снимки челябинских фотографов «заденут за живое»

Для посетителей проведут лекции и мастер‑классы

В Челябинске организаторы продолжают подготовку к фотовыставке «Призма 15/90», до открытия которой осталось меньше двух недель. Фотограф и журналист ИА «Первое областное» Марина Власова отметила, что зрители увидят в экспозиции события, участниками которых стали жители Южного Урала.



«Мы ловили эмоции людей, запечатлевали важные события. Это войдет в историю. Всем нашим фотографам, я думаю, очень приятно, что их кадры попали в экспозицию. Смотришь на работы и осознаешь, как же все-таки важна работа фотографа», — отметила Марина Власова.

Открытие выставки пройдет в пятницу, 13 сентября, в парке «Россия — моя история». Во время ее работы для посетителей регулярно будут проводить лекции и мастер-классы от фотографов ИА «Первое областное».

«Приглашаю всех желающих посетить выставку и увидеть наши удивительные кадры, которые, безусловно, вызовут эмоции», — добавила фотограф и журналист.

После осмотра фотографий о Челябинской области посетители смогут узнать об истории России. Сейчас в парке на улице Труда работают постоянные экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы».