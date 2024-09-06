В Челябинске календарная осень уже вступила в свои законные права. То тут, то там ветер подхватывает упавшие желтые листья, в парках рябина приобрела характерный красный оттенок. Жители еще не готовы отпустить лето, но потихоньку готовятся к грядущим холодам. Как выглядела столица Южного Урала в разные годы, смотрите в фоторепортаже.

Чаще всего в Челябинской области можно ухватить кусочек тепла во время бабьего лета.

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Но на всякий случай лучше всегда брать с собой зонт.

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Разница температур образует туман.

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В это время водителям стоит быть максимально внимательными на дорогах.

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Световой день сокращается, и постоянно возникает желание поспать в любом месте и любой позе.

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В то же время осень, как и любое время года, — отличный повод порадовать своих любимых.

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И самое время провести выходные на природе.

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