Челябинск осенний: туманный, но романтичный

Показываем, каким разным бывает самое живописное время года

В Челябинске календарная осень уже вступила в свои законные права. То тут, то там ветер подхватывает упавшие желтые листья, в парках рябина приобрела характерный красный оттенок. Жители еще не готовы отпустить лето, но потихоньку готовятся к грядущим холодам. Как выглядела столица Южного Урала в разные годы, смотрите в фоторепортаже.



Чаще всего в Челябинской области можно ухватить кусочек тепла во время бабьего лета.





Но на всякий случай лучше всегда брать с собой зонт.





Разница температур образует туман.





В это время водителям стоит быть максимально внимательными на дорогах.





Световой день сокращается, и постоянно возникает желание поспать в любом месте и любой позе.





В то же время осень, как и любое время года, — отличный повод порадовать своих любимых.





И самое время провести выходные на природе.











