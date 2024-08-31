Фотовыставку в Челябинске готовят дизайнеры, IT‑специалисты, экскурсоводы

Проводятся масштабные работы, чтобы зрители увидели во всей красе жизнь Южного Урала

В Челябинске 13 сентября откроется выставка «Призма 15/90», на которой посетители через фотографии и истории южноуральцев узнают о жизни региона. В подготовке экспозиции задействованы экскурсоводы, IT-специалисты, дизайнеры. Они создают идеальное пространство для восприятия снимков.

«Сейчас выставка находится на подготовительном этапе. В настоящее время экскурсовод-куратор интенсивно занимается сбором и обработкой необходимой информации, а IT-специалисты разрабатывают интерактивные элементы для посетителей. Дизайнер активно работает над визуальным оформлением экспозиции, чтобы создать гармоничное восприятие всего проекта», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе исторического парка «Россия — моя история».

После осмотра фотографий о Челябинской области посетители смогут узнать об истории России. Сейчас в парке на улице Труда работают постоянные экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы».

«Наша команда уже готовится встретить новый учебный год, чтобы обеспечить интересные и познавательные мероприятия для школьников. Также мы в процессе реализации увлекательных мероприятий для жителей города в ближайшем будущем, так как 4 сентября „Россия — моя история“ отметит свой первый юбилей — нам исполняется пять лет», — отметили в пресс-службе.

Летом на выставках и выездных мероприятиях исторического парка побывали 30 тысяч человек.

«Летом в парке проходила выставка „Россия будущего“ из Ставрополя и кинопоказы советских фильмов, что добавило разнообразия в культурную программу», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на выставке «Призма 15/90» посетители увидят репортажные снимки фотографов ИА «Первое областное».