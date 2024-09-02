Школьники смогут пообщаться с журналистами и фотографами в Челябинске

На выставке «Призма 15/90» пройдут лектории и мастер‑классы

В сентябре в историческом парке «Россия — моя история» откроется фотовыставка «Призма 15/90», посвященная жизни Челябинской области. Зрители увидят, как менялся регион, а школьники смогут пообщаться с фотографами и журналистами и задать им вопросы.

«Как создаются новости? Какие профессии бывают в медиа? На кого учиться — на журналиста или SMM-специалиста? В чем между ними разница? А может, вовсе уйти в блогинг? А если я умею монтировать на телефоне, где я могу применить навыки и заработать на этом?» — на эти и другие вопросы школьники получат ответы от сотрудников медиахолдинга ИА «Первое областное».

Пообщаться с фотографами и корреспондентами можно как самостоятельно, так и в рамках обязательных для школ уроков по профориентации.

Так, наш фотограф Марина Власова научит снимать удачные портреты на смартфон, а Виталий Визаулин расскажет об особенностях спортивной съемки.