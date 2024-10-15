Школьников Челябинской области в осенние каникулы приглашают на мастер-классы от фотографов

Выставка «Призма15/90» продолжает работу

В Челябинской области у школьников начинаются осенние каникулы. Многие озадачены: как провести их весело и с пользой. ИА «Первое областное» предлагает один из способов — мастер-классы от наших фотографов.

Выставка «Призма 15/90» действует в мультимедийном центре «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания «1обл.ру» и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, и квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.

Кроме экскурсий и кинофильма о фотографах, их профессиональном пути и изнанке профессии можно стать участником мастер-класса. Расписание таких встреч мы публиковали здесь. Для групп из области организаторы готовы расширить число встреч и изменить время.

«Подросткам очень интересна такая форма проведения классного часа, например. Это и выход за пределы школы, профориентационный компонент, знакомство с современными профессиями и даже развлекательные составляющие», — комментирует классный руководитель учащихся 8‑го класса одной из школ Челябинска Наталья Свиридова.

Ребята же отметили, что в Челябинской области, оказывается, очень много красивых мест и удивительных людей. Материалы о них можно прочитать на сайте, наведя камеру на куар-код выставленной фотографии.



Выставка «Призма 15/90» работает:



в мультимедийном парке «Россия — моя история»

каждый день

до 20:00

бесплатно

для всех желающих

ул. Труда, 183, корп. 1

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