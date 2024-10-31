Глава Российского экологического общества: «Брендировать Челябинскую область нужно фотографией»

Рашида Исмаилова и экологов восхитили снимки медиахолдинга «Первый областной»

Фотовыставку «Призма 15/90» о Челябинской области и ее жителях оценили члены координационного совета при губернаторе региона по вопросам экологии во главе с Рашидом Исмаиловым. Гостей поразила проникновенность и масштабность снимков.

Рашид Исмаилов особое внимание уделил снимкам природы и животного мира. По его словам, такие фотографии должны увлекать зрителя, чтобы у него возникло желание посетить заповедные места. И южноуральские фотографы знают, как передать красоту окружающего мира.

«Стереотипов о Южном Урале много — что это промышленный регион. Но это и огромные, красивые, заповедные территории. Это тот бренд, та тема, которую нужно продвигать. Как продвигать? Как брендировать? Фотографией!» — поделился впечатлениями о выставке Рашид Исмаилов.

Он добавил, что Челябинская область на выставке представлена во всех ракурсах. Регион показан без стереотипов и шаблонов.

«Я люблю свою родную область. Фотографии меня поразили своей проникновенностью. Каждый снимок отражает целую историю», — призналась руководитель группы «Сохранение биоразнообразия, развитие ООПТ и экологического туризма» экосовета при губернаторе Челябинской области Екатерина Карпенко.





Выставка «Призма 15/90» собрала в себе самые яркие, трогательные, сильные снимки о Южном Урале. Экспозиция действует в мультимедийном парке «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания 1obl.ru и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.

Выставка «Призма 15/90» работает:



• в мультимедийном парке «Россия — моя история»

• каждый день

• до 20:00

• бесплатно

• для всех желающих

• ул. Труда, 183, корп. 1.

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