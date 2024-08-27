Раскрываем три причины посетить фотовыставку «Призма 15/90»

Зритель увидит, как живет Южный Урал

Фотовыставка «Призма 15/90» — это история каждого жителя Челябинской области. Многодетная мама, впервые взглянувшая на тройняшек; хирург во время операции, для которого нет ничего важнее, чем жизнь пациента; художник, создающий фрески для прихожан в храме; неугомонные хаски, которым хозяева дали волю посоревноваться на снежных полянах, — кому-то это может показаться рутиной, в то время как фотографы видят в этом неповторимую жизнь. Иначе взглянуть на профессии южноуральцев, природу, отношения между человеком и животными можно на экспозиции ИА «Первое областное».



Второй причиной посетить фотовыставку являются мастер-классы от корреспондентов и фотографов. Любой зритель во время лекториев или других запланированных мероприятий сможет задать вопрос сотрудникам ИА «Первое областное» о работе редакции, журналистов, фотокорреспондентов. А у последних можно будет узнать, как они добились того или иного эффекта на снимках.

Пообщаться с фотографами смогут школьники во время уроков по профориентации. Возможно, для кого-то это станет отправной точкой выбора будущей профессии, а кто-то убедится, что его призвание находится в чем-то ином.

Фотовыставка откроется 13 сентября в историческом парке «Россия — моя история» в Челябинске.