Открытие фотовыставки «Призма 15/90»: большой фоторепортаж

Она посвящена 15‑летию сайта 1obl.ru и 90‑летию региона

В Челябинске открылась фотовыставка «Призма 15/90». В нее вошли кадры фотокорреспондентов ИА «Первое областное» о жизни Южного Урала и его жителях — их эмоции и истории. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Джаз-бэнд «Уральский диксиленд» встречал гостей зажигательной музыкой.





Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер отметил фото, где фотографы подловили эмоции героев.





Генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова поздравила коллег с 15‑летием сетевого издания 1obl.ru.

Фотографии можно посмотреть не только на больших экранах, но и на тач-панелях.





Кстати, любой желающий может попробовать себя в роли журналиста, корректора или смм-специалиста.

Фотовыставка работает в мультимедийном парке «Россия — моя история». Посмотреть на снимки можно с 14 сентября по 13 ноября этого года ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.