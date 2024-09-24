Челябинский фотограф рассказал, почему не стоит делать снимки в полдень

Осенью кадры получаются наиболее красочными

Осень — самое живописное время года. Деревья переливаются от желтого до оранжевого и бордового. В то время где-то листья остаются по-летнему зелеными. Как эффектно запечатлеть себя на фоне этой красочной феерии, рассказал фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов.

Во-первых, нужно выбрать время. Для успешного снимка подойдет любое, кроме полудня.



«В полдень солнце стоит высоко, тени — короткие, объем практически не передается. Снимки утром или вечером получатся с эффектом театрального освещения», — сказал Олег.

Во-вторых, определиться с локацией. Для этого можно выбраться в парк или на природу.

«Можно сфотографировать процесс кормления белок. Сейчас они любят есть с рук. Можно подкинуть листья вверх и запечатлеть этот момент», — отметил фотограф.

Можно также попросить модель попрыгать над листвой или сделать венки. И, естественно, не стоит забывать про пейзажи. Они особо удачно получаются в районе Верхнего Уфалея, Сыростана, Таганая.

Узнать больше об искусстве фотографии можно на фотовыставке «Призма 15/90», которая открылась в мультимедийном парке «Россия — моя история». Расписание лекций и мастер-классов можно посмотреть здесь.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.



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