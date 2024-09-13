Алексей Текслер о фотовыставке 1obl.ru: «Это неразрывная связь с родным регионом»

Зрителей зацепили эмоции героев на снимках

Сегодня, 13 сентября, в Челябинске прошла презентация фотовыставки «Призма 15/90». Она посвящена 15-летию сайта 1obl.ru и 90-летию Челябинской области. Экспозиция рассказывает о жизни Южного Урала и его жителях через видение фотографов ИА «Первое областное». Одним из первых выставку оценил губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул, что ее главная ценность — возможность окунуться в прошлое, без которого нет будущего.

Челябинский джаз-банд «Уральский диксиленд» встретил гостей зажигательной музыкой. Пока зрители рассматривали снимки Челябинской области, фотографы рассказывали о том, как отбирали работы для выставки.

На открытии с приветственным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что каждая фотография — это момент из жизни региона.

«Всегда интересно смотреть, как меняются люди, как меняется наш регион. Самая главная ценность выставки — что мы можем окунуться в прошлое. Мы понимаем, что без прошлого нет будущего. И вот этот мостик является таким важным, потому что дает возможность оценить, что было сделано. Соответственно, дает возможность сформулировать планы на будущее», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул ценность взаимосвязи фотовыставки и 90-летия Челябинской области.

«Здесь много по-настоящему интересных разных фотографий: это люди, природа, везде неразрывная связь с родным регионом. И каждая фотография отдает теплотой людей, которые эти фотографии делали, к родному региону, к людям, которые здесь живут. Это дорогого стоит»,— отметил губернатор.

Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер привел в пример несколько снимков, где фотографы подловили эмоции героев. Особенно его впечатлили мальчишки на детском турнире по дзюдо.

«У того, кто бросил, невозмутимый взгляд, как будто он просто делает свою работу. А у того, кто внизу, искаженное болью лицо. И как этот момент поймать?» — отметил Олег Гербер.

Художественный руководитель Челябинской филармонии Ирина Головина призналась, что в первую очередь подошла к стенду «Культура», где увидела снимок с ансамблем танца «Урал», кадры дирижера Адика Абдурахманова.

«Снимки вызывают восхищение нашими людьми: и теми, кто в кадре, и теми, кто может донести вот эти события», — сказала Ирина Головина.

Генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова поздравила коллег с 15-летием сетевого издания 1obl.ru.

Фотовыставка работает в мультимедийном парке «Россия — моя история». Посмотреть на снимки можно с 14 сентября по 13 ноября этого года ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.