Теплая осень в снимках челябинского фотографа Андрея Ткаченко

Горожане собирают урожай и занимаются спортом

В Челябинск и область пришло похолодание. Синоптики прогнозируют ночью заморозки до −5. Чтобы согреть вас в эти осенние дни, сделали для вас подборку теплых снимков фотографа медиахолдинга «Первый областной» Андрея Ткаченко.



Наверное каждый обратил внимание на обилие рябины в этом году. Она гроздьями свисает в парках и особенно в городском бору. Согласно народным приметам, чем больше этой ягоды, тем больше дождей будет осенью и сильнее морозы зимой.

По утрам водителям приходится счищать со стекол опавшие желтые листья и забираться в уже холодную машину.

Да и дворникам работы прибавилось.

Думаем, к ним присоединились и родители, детям которых в школе дали задание сделать осенние поделки из разноцветных листьев.

Чтобы и согреться, и поддержать физическое здоровье, горожане идут заниматься на уличные тренажеры.

Но есть и те, кому явно не до погоды, ведь их греет любовь.

Старшее поколение с удовольствием проводит время на природе, собирая урожай.

И любуясь живописным лесом.

Больше работ Андрея Ткаченко можно увидеть на фотовыставке «Призма 15/90». Она посвящена 15‑летию ИА «Первое областное» и 90-летию Челябинской области. Во время ее работы фотографы проведут лекции и мастер-классы для всех желающих. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Выставка «Призма 15/90» работает:

в мультимедийном парке «Россия — моя история»

каждый день до 20:00

бесплатно

для всех желающих

ул. Труда, 183, корп. 1

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