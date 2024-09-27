Челябинка о выставке «Призма 15/90»: снимки можно пересматривать много раз

Восприятие фотографий зависит от настроения

Фотографии на выставке «Призма 15/90» посмотрели уже более ста человек. Снимки, посвященные Челябинской области и ее жителям, можно пересматривать не единожды, каждый раз открывая для себя кадры по-новому. Об этом рассказала супруга фотографа ИА «Первое областное» Олега Каргаполова Антонина.



«К каждой фотографии можно возвращаться, и не по разу. Все зависит от настроения: сегодня с одним настроением пришла — увидела что-то одно, через пять минут — что-то другое зацепило», — сказала Антонина.

На этой неделе на выставке «Призма 15/90» прошло вручение благодарственных писем губернатора Челябинской области сотрудникам медиахолдинга «Первый областной». На встрече присутствовали их родные и близкие. Они поделились впечатлениями о снимках.

Фотовыставка работает в парке «Россия — моя история» с 10:00 до 20:00 ежедневно. Она будет принимать гостей до 13 ноября. Вход свободный.

Кроме того, фотографы ИА «Первое областное» запланировали лекции и мастер-классы. Расписание можно посмотреть здесь. Записаться на МК можно по номеру телефона: +7 (351) 217-70-77.

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