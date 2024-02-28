Жители Южного Урала ожидают от предстоящего послания президента ключевые задачи и новые меры поддержки

Эксперты уже дают прогнозы о векторах развития страны

29 февраля президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием. Кремль пока не озвучивает, какие темы будут затронуты, но южноуральские политологи и общественники уже дают прогнозы и выделяют значимость предстоящего послания для определения векторов развития страны. Так, в прошлые годы именно во время посланий к Федеральному собранию Владимир Путин озвучил введение важнейших мер поддержки и новых норм для благосостояния граждан. Подробности — в материале.

Послание традиционно считают одним из главных политических событий в стране. На этот раз на нем будут озвучены задачи и векторы развития на ближайшие шесть лет. Традиционно на нем ожидают вопросы импортозамещения, будущего молодежи, экологии и промышленности.

Челябинский политолог Александр Мельников вспоминает, что в 2018 году Владимир Путина во время послания предложил снизить ставку по ипотечным кредитам до 7—8%. В тот же год он объявил, что МРОТ теперь не ниже прожиточного минимума.

«Как и в предыдущие годы, мы ожидаем услышать важные решения в социальной сфере. Особенно актуально это сейчас, ведь 2024‑й объявлен Годом семьи. Например, вспомните, как президент объявил о введении в стране материнского капитала — он стал важнейшим институтом поддержки семей и в целом демографии в стране», — отмечает Александр Мельников.

Также эксперты напомнили о программе материнского капитала. Его введение Владимир Путин объявил во время послания, это одно из ключевых решений в социальном развитии государства и укреплении института семьи. В 2020 году Владимир Путин еще раз вернулся к этой теме и сообщил, что теперь маткапитал будет выдаваться и на первого ребенка.

Курс на суверенитет и сохранение национальной идентичности Владимир Путин провозгласил в 2012 году. С этого времени закреплены положения о роли русского народа и введен приоритет национального права над международным.

В 2021 году во время послания президент также предложил ввести ежемесячную поддержку для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. В среднем по стране размер выплаты составил 6350 рублей.

Главный врач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий ждет от послания задачи в сфере семейного здравоохранения. Врач считает, что в Год семьи внимание государства должно быть сосредоточено на их благополучии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы президент затронул тему здоровья семейного, а именно матери, детей и отца, как единого комплекса. Этот подход на стыке здравоохранения и социальной сферы — будущее российских семей. Ведь здоровые родители — это здоровые дети, здоровые дети — это здоровое будущее, здоровые семьи — благополучное государство»,— говорит Антон Рыжий.

Предметом анализа станут и вопросы развития регионов. Президент много ездит по стране. Челябинскую область с рабочим визитом он посетил 16 февраля этого года. По поручению президента будет осуществлен важнейший шаг для благополучия жителей — принято решение о переносе производства ЧЭМК, самое грязное из них — электродное — закроется уже 1 марта. Это значительно снизит объемы выбросов в атмосферу города.

Внимание политологов и общественности к посланию этого года приковано в том числе из-за грядущих выборов президента Российской Федерации. Доктор политических наук и общественный деятель Наталья Балынская считает, что трансляцию должен посмотреть каждый житель страны, ведь она имеет историческое значение.

«Именно Владимир Путин возвел этот формат общения в столь высокий ранг. Послание этого года пройдет в преддверии выборов и станет продолжением тех тезисов, что уже прозвучали во время интервью Такеру Карлсону. От того, что скажет президент 29 февраля, зависит не только развитие нашей страны, но и развитие в общем международных отношений»,— уверена Наталья Балынская.

Предыдущее послание президента РФ к Федеральному собранию было оглашено в феврале 2023 года. Нынешнее обращение станет 29-м в новейшей истории России и 19-м для Владимира Путина. Сообщается, что на послание президента в этом году российские телеканалы выделили час эфирного времени.