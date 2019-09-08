Жители Челябинской области начали голосовать активнее, чем в 2014 году

Разница по явке на 12 часов составила 3%.

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В избирательной комиссии Челябинской области подсчитали явку жителей региона на выборы. По состоянию на 12 часов, избирательные участки посетили 434233 избирателя, что составило 16,7%. По сравнению с 2014 годом, явка выросла на 3%, на 12 часов 5 лет назад проголосовало 13,77% южноуральцев.

«Высокие показатели явки в Варне — 25,34, Еманжелинске — 25,09, Катав-Ивановске — 25,04, Карабаше — 27, 84, Пласте — 29,14, Троицке — 27,09%. Ниже всего явка в Златоусте — 11,39% и Курчатовском районе Челябинска — 12,51», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Нарушений на избирательных участках не было зафиксировано. Жалобы, которые поступают на «горячую линию» не подтверждаются: в большинстве своем они основываются на эмоциях избирателей.

«Была зафиксирована жалоба на то, что на одном из участков выдают сувенирную продукцию политической партии. По результатам проверки оказалось, что это браслеты с логотипами избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области, другой сувенирной продукции там не было», — прокомментировал ситуацию Сергей Обертас.

Отметим, что нарушения в работе техники, которую используют на избирательных участках, также не зафиксированы.