/ Заявился четырнадцатый кандидат на выборы губернатора в Челябинской области

На выборы губернатора Челябинской области заявился четырнадцатый кандидат. Им стал Станислав Артемов, подавший документы сегодня, 24 июня, за несколько часов до окончания срока. Станислав Артемов стал восьмым самовыдвиженцем на участие в выборах губернатора.
Мы поздравляем Станислава Артемова с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность Губернатора Челябинской области и желаем всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля. — прокомментировал председатель избиркома Сергей Обертас.
Напомним, что в качестве самовыдвиженцев выдвинулись еще 7 кандидатов. Это Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Комиссаров, Александр Лебедев, Сергей Морозов, Татьяна Якимова и Виктор Перов. От партий документы подали — Виталий Пашин — ЛДПР, Сергей Смышляев — «Родина», Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России», Ярослав Щербаков — «Яблоко», Алексей Севастьянов —"Гражданская Сила". Отметим, что уже завтра, 25 июня начинается подача документов на регистрацию.
Отметим, что подать документы кандидаты могут до 18:00 24 июня.
Мелочно как-то...