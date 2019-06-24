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/ Количество кандидатов на выборы губернатора Челябинской области выросло до тринадцати

Количество кандидатов на выборы губернатора Челябинской области выросло до тринадцати

Свою кандидатуры выдвинул Виктор Перов.
сегодня в 15:02
  |  Политика

Виктор Перов стал тринадцатым кандидатом на пост губернатор Челябинской области. В понедельник, 24 июня, он подал документы на выдвижение своей канидатуры для участие в голосовании, которое пройдет 8 сентября. Как рассказали сайту «Первый областной» в областном избиркоме, Виктор Перов выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.

Мы поздравляем Виктора Перова с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность Губернатора Челябинской области и желаем всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля. — рассказал сайту «Первый областной» председатель избиркома Сергей Обертас.

На данный момент в качестве самовыдвиженцев выдвинулись еще 6 кандидатов. Это Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Комиссаров, Александр Лебедев и Сергей Морозов и Татьяна Якимова. От партий документы подали — Виталий Пашин — ЛДПР, Сергей Смышляев — «Родина», Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России» и Ярослав Щербаков — «Яблоко». Отметим, что уже завтра, 25 июня начинается подача документов на регистрацию.

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