Жители челябинских поселков смогут бесплатно приехать на выборы

Проезд на обычных рейсах остается платным.

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В день выборов в Челябинске будут работать бесплатные дополнительные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта Челябинска.

«Для обеспечения транспортной доступности отдельных участков для голосования будут организованы дополнительные бесплатные автобусные маршруты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Бесплатный проезд предоставляется на следующих маршрутах:

Пос. Развязка – Мехколонна – ул. Конструктора Духова – ул. Сергея Герасимова – ул. Зальцмана – ул. 2-я Эльтонская – ул. Трашутина, 20 (городская клиническая поликлиника № 8);

пос. Мясокомбинат - Копейское шоссе, 5 (СК «Торпедо») (в 9:00, 11:00, 15:00). пос. Фатеевка – ул. Костромская – ул. Псковская – Школа № 108 (в 10:00, 12:00, 16:00);

пос. Сухомесово – ул. Новороссийская, 8 (Школа № 146);

Перекресток 6-й Целинный Переулок с улицей 4-я Электровозная – ул. 5 Электровозная – остановка «Солнечный берег» («Школа») (ул. Новороссийская, 136 школа № 130);

Кладбище градское – ул. Городская – пр. Победы – ул. Чичерина – ул. Салавата Юлаева, 3Б;

Пос. Першино – ул. Аральская д 193 – д. 134 – Анапская / Ряжская – ул. 26-ти Бакинских Комисаров д. 12, д. 107а, д 63, д 29;

пос. Водрем-40 – ул. Водрем-40 – пос. Федоровка, ул. Капитанская 10а;

Пос. Старосмолинские каменные карьеры 8 - пос. Смолино, пер. Дачный 22;

Маршрут № 13 Железнодорожный вокзал – пос. Урицкого – Школа № 17;

В Управлении отметили, что проезд на регулярных рейсах остается платным.